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Состоялся телефонный разговор между Мевлютом Чавушоглу и Майком Помпео

Состоялся телефонный разговор между Мевлютом Чавушоглу и Майком Помпео Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу и госсекретарь США Майк Помпео провели телефонный разговор.
Другие страны
18 декабря 2020 г. 06:42
Состоялся телефонный разговор между Мевлютом Чавушоглу и Майком Помпео
Мевлют Чавушоглу и Майк Помпео

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу и госсекретарь США Майк Помпео провели телефонный разговор.

Как передает Report, об этом сообщается на сайте американского Госдепартамента.

"По словам Помпео, покупка зенитно-ракетных систем (ЗРК) С-400 у России угрожает защите американского военного персонала и военной техники, но при этом дает России доступ к турецкой армии и оборонной промышленности", - говорится в заявлении.

Отметим, что ранее США ввели санкции против Управления оборонной промышленности Турции и ее главы Исмаила Демира за покупку российских систем С-400.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyə XİN rəhbəri ilə Pompeo arasında telefon danışığı olub

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