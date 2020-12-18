Состоялся телефонный разговор между Мевлютом Чавушоглу и Майком Помпео

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу и госсекретарь США Майк Помпео провели телефонный разговор.
Как передает Report, об этом сообщается на сайте американского Госдепартамента.
"По словам Помпео, покупка зенитно-ракетных систем (ЗРК) С-400 у России угрожает защите американского военного персонала и военной техники, но при этом дает России доступ к турецкой армии и оборонной промышленности", - говорится в заявлении.
Отметим, что ранее США ввели санкции против Управления оборонной промышленности Турции и ее главы Исмаила Демира за покупку российских систем С-400.