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Собор в Солсбери переоборудовали в центр вакцинации от коронавируса

Собор в Солсбери переоборудовали в центр вакцинации от коронавируса Во время вакцинации в соборе будет организована музыкальная программа, которая будет исполняться на органе XIX века
Другие страны
16 января 2021 г. 15:08
Собор в Солсбери переоборудовали в центр вакцинации от коронавируса

Солсберийский собор в графстве Уилтшир на юго-западе Англии, построенный в XIII веке, стал использоваться как центр вакцинации населения от коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в субботу сообщила газета The Guardian.

В публикации отмечается, что сделать прививку в соборе, где хранится экземпляр Великой хартии вольностей, смогут люди старше 80 лет, которым будет выписано специальное приглашение. Желающие вакцинироваться должны будут прийти за пять минут до назначенного времени, чтобы не создавать толпу и не подвергать окружающих риску заражения коронавирусом. При этом, как подчеркнуло издание, во время вакцинации в соборе будет организована музыкальная программа, которая будет исполняться на органе XIX века.

Программа массовой вакцинации населения стартовала в Соединенном Королевстве 8 декабря. В настоящий момент жители страны делают прививки препаратами американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, а также британско-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета. Первыми прививают медицинских работников, лиц, проживающих в домах престарелых, и людей старше 80 лет. Затем последовательно начнется вакцинация людей в различных возрастных группах, начиная с самых пожилых.

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