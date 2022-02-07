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Cнегопады парализовали движение транспорта на севере Японии

Cнегопады парализовали движение транспорта на севере Японии Движение железнодорожного транспорта в районе административного центра самого северного острова Хоккайдо, города Саппоро, полностью парализовано в понедельник из-за рекордных снегопадов.
Другие страны
7 февраля 2022 г. 13:44
Cнегопады парализовали движение транспорта на севере Японии

Движение железнодорожного транспорта в районе административного центра самого северного острова Хоккайдо, города Саппоро, полностью парализовано в понедельник из-за рекордных снегопадов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, на пути не вышли в общей сложности почти 670 поездов.

Из-за заносов простаивают 70% пассажирских автобусов. Паралич транспортной системы района Саппоро носит беспрецедентный характер, подчеркивают местные власти.

В центре города в воскресенье за сутки выпало 60 см снега. Это рекорд за все время наблюдений, отмечает агентство.

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