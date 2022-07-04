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СМИ: ВСУ стоят в километре от окраин Херсона

СМИ: ВСУ стоят в километре от окраин Херсона Вооруженные силы Украины уже вплотную, на расстояние снайперского выстрела, приблизились к пригороду Херсона. Битва за оккупированный россиянами город будет крайне тяжелой, поскольку "ни одна из сторон не собирается сдаваться".
Другие страны
4 июля 2022 г. 12:05
СМИ: ВСУ стоят в километре от окраин Херсона

Вооруженные силы Украины уже вплотную, на расстояние снайперского выстрела, приблизились к пригороду Херсона. Битва за оккупированный россиянами город будет крайне тяжелой, поскольку "ни одна из сторон не собирается сдаваться".

Как передает Report, об этом пишет издание The Economist, ссылаясь на неназванного сотрудника украинской военной разведки.

Журналисты также цитируют слова военнослужащего, что следующие неделю или две будут "еще интереснее". Бои усиливаются, поскольку Украина готовится к контратаке с запада, недалеко от Николаева, и с севера, в частности, Зеленодольска.

Впрочем, по наблюдениям авторов публикации, "то, что сейчас происходит, еще не похоже на полноценное контрнаступление". Отмечается, что основное внимание украинской армии по-прежнему сосредоточено на попытках остановить неуклонное продвижение российских войск на востоке.

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Версия на азербайджанском языке KİV: “Ukrayna ordusu Xersona snayper atəşi məsafəsindədir"

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