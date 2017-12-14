СМИ: Военное руководство Турции, Ирака и США провело переговоры в Анкаре

Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ Главы Генштабов Вооруженных сил Турции и Ирака Хулуси Акар и Усман аль-Ганми провели в четверг в Анкаре встречу с верховным главнокомандующим Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генералом Кертисом Скапарротти и главой Центрального командования Вооруженных сил США генералом Джозефом Вотелом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Hurriyet.

По ее данным, стороны в первую очередь обсудили вопросы обеспечения безопасности в регионе, а также необходимые меры по борьбе с террористическими организациями. Как утверждает турецкое издание, в ходе переговоров также могла быть затронута тема того, как не допустить возрождения экстремистской группировки "Исламское государство" в Сирии и Ираке.