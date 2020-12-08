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В ЮАР 13 человек пострадали при взрывах на химзаводе

В ЮАР 13 человек пострадали при взрывах на химзаводе По меньшей мере 13 человек пострадали на химическом предприятии на юго-востоке ЮАР, где произошли несколько взрывов и начался пожар
Другие страны
8 декабря 2020 г. 16:26
В ЮАР 13 человек пострадали при взрывах на химзаводе

По меньшей мере 13 человек пострадали сегодня на химическом предприятии на юго-востоке ЮАР, где произошли несколько взрывов и начался пожар.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил местный телеканал eNCA.

"У людей различные травмы, 13 человек госпитализированы", - заявил находящийся на месте инцидента врач Гаррит Джеймисон.

Прибывшие к предприятию пожарные расчеты борются с огнем. Очевидцы сообщают о двух мощных взрывах на химическом заводе, расположенном в пригороде третьего по численности мегаполиса ЮАР Дурбана. Вслед за этим начался сильный пожар. Движение транспорта в районе предприятия перекрыто. Официальных предупреждений о возможном поступлении в воздух токсичных продуктов горения нет.

Нынешняя промышленная авария вторая в Дурбане за последние пять суток. Утром 4 декабря на нефтеперерабатывающем заводе нефтяной компании Engen в пригороде Дурбана произошел мощный взрыв, за которым последовал пожар. Завод временно прекратил работу, что создало угрозу нехватки в стране бензина и дизеля.

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