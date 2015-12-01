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    В стамбульском метро прогремел взрыв, один человек погиб - ВИДЕО

    Взрыв в районе станции метро Байрампаша в Стамбуле, по предварительным данным, является терактом

    Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ В метро Стамбула на надземном переходе на станции Байрампаша прогремел взрыв, передает Report со ссылкой на телеканал NTV.

    На место происшествия прибыло большое число машин скорой помощи и пожарных расчетов. Согласно данным телеканала Haberturk, в результате инцидента погиб один человек, еще один ранен.

    Движение поездов остановлено. Причина взрыва пока неизвестна, по предварительным данным, взрыв мог произойти в трансформаторной будке.

    Взрыв в районе станции метро "Байрампаша" в Стамбуле, по предварительным данным, является терактом. Об этом сообщает телеканал NTV со ссылкой на источники в полиции.

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