СМИ: В Словакии тысячи активистов протестовали против планов кабмина в отношении СМИ

Антиправительственные митинги с участием тысяч активистов прошли в Братиславе и городе Кошице на востоке Словакии. Демонстранты протестовали против планов правительства республики резко усилить контроль за общественными Словацким телевидением и Словацким

Антиправительственные митинги с участием тысяч активистов прошли в Братиславе и городе Кошице на востоке Словакии. Демонстранты протестовали против планов правительства республики резко усилить контроль за общественными Словацким телевидением и Словацким радио.

Как передает Report , об этом сообщил телеканал Markiza.

Только в Братиславе, согласно телеканалу, в антиправительственном митинге приняли участие примерно 15 тыс. активистов. Организаторами акций протеста выступили либеральные партии словацкой парламентской оппозиции.

Против планов кабмина в отношении общественно-правовых вещателей выступили ранее около 200 журналистов республики, подписавших совместное заявление с выражением протеста в отношении действий властей. Сотрудники Словацкого телевидения и Словацкого радио рассматривают возможность проведения забастовки в случае реализации усилий правительства.

Протестующие против намерений кабмина в отношении Словацкого телевидения и Словацкого радио выражают беспокойство по поводу потери независимости общественных вещателей. Заместитель главы Еврокомиссии Вера Юрова также высказала опасения по поводу планов словацкого кабмина в сфере СМИ.

Министерство культуры Словакии, курирующее общественных вещателей, подготовило правительственный законопроект, предусматривающий ужесточение рамок творческой деятельности Словацкого телевидения и Словацкого радио. Глава ведомства Мартина Шимковичова утверждает, что там действует внутренняя цензура, а нововведения ликвидируют ее.

Партии действующей правительственной коалиции Словакии обладают большинством в парламенте. Депутаты от коалиции, согласно телеканалу, могут легко утвердить предложенный министерством культуры документ.