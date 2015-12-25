В Сирии убит главарь экстремистской группировки "Джейш аль-Ислам"

Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ Сирийские ВВС нанесли серию ударов по позициям бандформирований под Дамаском.

Как сообщает Report со ссылкой на "Аль-Арабия", в результате одного из них убит главарь радикальной группировки "Джейш аль-Ислам" Захран Аллюш.

Об этом сообщило 25 декабря агентство Reuters.

"Джейш аль-Ислам" является крупнейшим формированием вооруженной оппозиции в Восточной Гуте - регионе на подступах к сирийской столице. Эта группировка несет ответственность за обстрелы жилых районов Дамаска из минометных установок.