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    В Сирии убит главарь экстремистской группировки "Джейш аль-Ислам"

    Сирийские ВВС нанесли серию ударов по позициям бандформирований под Дамаском

    Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ Сирийские ВВС нанесли серию ударов по позициям бандформирований под Дамаском. 

    Как сообщает Report со ссылкой на "Аль-Арабия", в результате одного из них убит главарь радикальной группировки "Джейш аль-Ислам" Захран Аллюш. 

    Об этом сообщило 25 декабря агентство Reuters.

    "Джейш аль-Ислам" является крупнейшим формированием вооруженной оппозиции в Восточной Гуте - регионе на подступах к сирийской столице. Эта группировка несет ответственность за обстрелы жилых районов Дамаска из минометных установок.

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