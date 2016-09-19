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    В результате ошибочного авиаудара в Афганистане погибли восемь полицейских

    Позиции талибов находились в 800 метрах от КПП близ города Тринкот

    Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ Восемь сотрудников правоохранительных органов Афганистана погибли в результате неточного авиаудара иностранных ВВС в провинции Урузган, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

    "Самолеты иностранных ВВС нанесли авиаудар в районе КПП полиции близ города Тринкот в воскресенье ночью, восемь полицейских погибли", - заявил  представитель полиции провинции.

    Он также добавил, что позиции талибов находились в 800 метрах от КПП.

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