СМИ: В Испании задержан замглавы каталонского правительства

Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ Гражданская гвардия Испании провела обыски в штаб-квартире каталонского правительства в связи с проводимым в Каталонии референдумом, сообщает Report со ссылкой на Financial Times.

Издание отмечает, что в ходе рейда в среду утром были задержаны три члена правительства. Местные СМИ пишут, что один из задержанных - заместитель главы каталонского правительства.

Обыски также прошли в министерствах экономики и иностранных дел автономии.

В течение недели гражданская гвардия конфисковала более 1,3 млн постеров, флаерсов и брошюр, призывающих к независимости автономии.