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    СМИ: В Испании задержан замглавы каталонского правительства

    Гражданская гвардия Испании провела обыски в штаб-квартире каталонского правительства

    Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ Гражданская гвардия Испании провела обыски в штаб-квартире каталонского правительства в связи с проводимым в Каталонии референдумом, сообщает Report со ссылкой на Financial Times.

    Издание отмечает, что в ходе рейда в среду утром были задержаны три члена правительства. Местные СМИ пишут, что один из задержанных - заместитель главы каталонского правительства.

    Обыски также прошли в министерствах экономики и иностранных дел автономии.

    В течение недели гражданская гвардия конфисковала более 1,3 млн постеров, флаерсов и брошюр, призывающих к независимости автономии.

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