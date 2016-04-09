СМИ: В Брюсселе проходит полицейская спецоперация

Баку. 9 апреля. REPORT.AZ/ Масштабная полицейская спецоперация проводится в коммуне Эттербек в бельгийской столице.

Как передает Report со сылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал RTBF.

По свидетельствам очевидцев, люди из района частично эвакуированы. На месте находятся порядка 50 полицейских, включая взрывотехников и снайперов. К месту проведения операции прибыли также сотрудники служб спасения.

Официальной информации, а также подробностей происходящего на данный момент не поступало.