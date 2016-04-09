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    СМИ: В Брюсселе проходит полицейская спецоперация

    На месте находятся порядка 50 полицейских, включая взрывотехников и снайперов

    Баку. 9 апреля. REPORT.AZ/ Масштабная полицейская спецоперация проводится в коммуне Эттербек в бельгийской столице. 

    Как передает Report со сылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал RTBF.

    По свидетельствам очевидцев, люди из района частично эвакуированы. На месте находятся порядка 50 полицейских, включая взрывотехников и снайперов. К месту проведения операции прибыли также сотрудники служб спасения.

    Официальной информации, а также подробностей происходящего на данный момент не поступало.

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