СМИ узнали подробности мирного плана Олланда-Меркель

Баку. 7 февраля. REPORT.AZ/ Мирный план президента Франции Франсуа Олланда и канцлера Германии Ангелы Меркель по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины подразумевает создание увеличенной демилитаризованной зоны — шириной от 50 до 70 км. Такую информацию распространило агентство Press Association со ссылкой на президента Франции, выступавшего в эфире телеканала France 2.

Олланд также призвал к "достаточно широкой" автономии для юго-восточных регионов Украины, передает Report со ссылкой на ТАСС. "Эти люди воевали. Сложно будет заставить их вести обычную жизнь", - отметил французский президент.

Ранее в субботу, 7 февраля, президент Олланд заявил, что если в ходе переговоров по мирному урегулированию конфликта на востоке Украины не получится достичь устойчивого соглашения, то Донбасс ждет война.

Ранее президент Украины Петр Порошенко выразил надежду на то, что французско-германский мирный план может сработать.

Переговоры Меркель, Олланда и президента России Владимира Путина в Москве по ситуации на Украине состоялись 6 февраля. Подробности прошедшей встречи не разглашались, однако стороны назвали встречу конструктивной и содержательной. Ожидается, что ее итоги будут подведены 8 февраля в ходе телефонного разговора в "нормандском формате" (Россия, Украина, Германия, Франция).

5 февраля, Меркель и Олланд побывали в Киеве, где обсудили мирное урегулирование с Петром Порошенко. Об итогах встречи также не сообщалось, однако позднее в администрации Порошенко отметили, что идея федерализации Украины не обсуждалась.