Сын Ким Чен Нама прибыл в Малайзию забрать тело отца

Баку. 21 февраля. REPORT.AZ/ Сын скончавшегося 13 февраля в Куала-Лумпуре Ким Чен Нама, старшего брата лидера КНДР Ким Чен Ына прибыл в этот малайзийский город, чтобы забрать тело отца, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

По некоторым данным, Ким Хан Соль прилетел в столицу Малайзии сегодня утром и уже посетил госпиталь, где находится тело его отца. NHK зафиксировал, что охрана больницы была на это время резко усилена, туда было переброшено подразделение из 30-40 бойцов спецназа с автоматическим оружием.

Как сообщает телеканал, Ким Хан Соль опознал отца. Посольство КНДР в Малайзии требует выдачи его тела. Однако власти этой страны уже заявили, что оно будет передано ближайшим родственникам. В связи с возникшим конфликтом между двумя странами посол Малайзии в Пхеньяне был отозван на родину.

Полиция Малайзии 14 февраля подтвердила смерть Ким Чен Нама, который почувствовал себя плохо в воздушной гавани Куала-Лумпура и скончался по пути в больницу. По данным правоохранителей, он обратился за помощью к сотрудникам наземных служб с жалобами на сильное головокружение, рассказав, что неизвестный брызнул ему в лицо некой жидкостью, после чего скрылся.

Согласно другой версии, неизвестная женщина поднесла к его лицу пропитанную каким-то веществом ткань. Южнокорейские СМИ сообщали о нападении с использованием отравленных игл. Ни одна из озвученных версий еще не получила официального подтверждения.