​СМИ: Сын бен Ладена призывает к нападениям на Лондон и Вашингтон

Баку. 15 августа. REPORT.AZ/ "Аль-Каида" разместила в твиттере сообщение с аудиозаписью якобы от сына террориста Усамы бен Ладена Хамзы.

Как сообщает Report со ссылкой на Газета.Ru, об этом пишет британская газета The Telegraph.

В сообщении мужской голос призывает к священной войне с Америкой и ее союзниками, в качестве мишеней для атак предложены Лондон, Вашингтон, Париж и Тель-Авив.

Предполагается, что Хамзе бен Ладену сейчас 23 или 24 года, ранее он не выступал от имени джихадистов.