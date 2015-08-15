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    ​СМИ: Сын бен Ладена призывает к нападениям на Лондон и Вашингтон

    В сообщении мужской голос призывает к священной войне с Америкой, в качестве мишеней для атак предложены Лондон, Вашингтон

    Баку. 15 августа. REPORT.AZ/ "Аль-Каида" разместила в твиттере сообщение с аудиозаписью якобы от сына террориста Усамы бен Ладена Хамзы.

    Как сообщает Report со ссылкой на Газета.Ru, об этом пишет британская газета The Telegraph.

    В сообщении мужской голос призывает к священной войне с Америкой и ее союзниками, в качестве мишеней для атак предложены Лондон, Вашингтон, Париж и Тель-Авив.

    Предполагается, что Хамзе бен Ладену сейчас 23 или 24 года, ранее он не выступал от имени джихадистов.

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