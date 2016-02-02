​СМИ: США выделяют 3,4 млрд. долларов США на усиление своего присутствия в Европе

Баку. 2 Февраля. REPORT.AZ/ Власти США планируют направить 3,4 млрд. долларов США на усиление своего контингента в Европе.

Как сообщает Report, об этом передает The New York Times со ссылкой на источники в администрации президента США.

Оружие и оборудование будут использоваться американскими войсками и силами НАТО в Европе. Собеседник The New York Times в администрации Обамы заявил, что увеличение сил НАТО в регионе рассчитано на то, чтобы послать сигнал российскому президенту Владимиру Путину.

"Это долгосрочная реакция на изменения в среде безопасности в Европе. Это отражает новую ситуацию, в которой Россия играет более сложную роль", - сообщил он.

По его словам, планируется развернуть дополнительные силы и оборудование в Венгрии, Румынии и прибалтийских странах.

Представители администрации также заявили The New York Times, что новые инвестиции направлены не только на сдерживание России. Оружие и оборудование также может быть развернуто вдоль южных границ НАТО, где они могли бы помочь в борьбе против "Исламского государства" или в борьбе с притоком мигрантов из Сирии.