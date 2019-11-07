СМИ сообщили о возможной попытке угона самолета в амстердамском аэропорту Схипхол

Попытка угона самолета, возможно, предпринята в голландском аэропорту Схипхол, расположенном неподалеку от Амстердама.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в среду Нидерландская телерадиовещательная корпорация (НТК) со ссылкой на источники в военной полиции.

По данным телеканала, "во время посадки (пассажиров) пилот нажал кнопку тревоги, свидетельствующую о попытке угона самолета". "К тому моменту 27 человек поднялись на борт лайнера", - отметила НТК. Пока остается непонятным, идет ли речь о теракте.

Пассажиры и члены экипажа покинули самолет, сообщила в Twitter военная полиция, отвечающая за безопасность воздушной гавани.

"Пассажиры и экипаж сошли с борта самолета, - говорится в сообщении. - Ведется дальнейший осмотр лайнера".