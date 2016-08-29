Баку. 29 Августа. REPORT.AZ/ Узбекские СМИ сообщили о смерти президента Узбекистана Ислама Каримова.

Как передает Report, сообщение появилось на ленте агентства Фергана.Ру.

По данным агенства, узбекский лидер скончался в 15-16 часов по ташкентскому времени или в 14-15 часов по бакинскому. Отметим, что данная информация не поступала от официальных властей страны.

Напомним, 26 августа Каримову стало плохо на банкете во время торжественного мероприятия. По предварительным данным, глава Узбекистана потерял сознание и упал, после чего был госпитализирован. Позже дочь Каримова сообщила, что ее отец перенес кровоизлияние в мозг.