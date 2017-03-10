В Дюссельдорфе неизвестный с мачете напал на прохожих

Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ Две гражданки Италии пострадали в результате нападения на вокзале в Дюссельдорфе, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Неизвестный напал на прохожих с мачете. В результате, по данным консула Италии в Кельне Эмилио Лолли, пострадали две итальянки - тетя с племянницей из Бергамо.

Ранее таблоид Bild со ссылкой на очевидцев сообщил, что неизвестный мужчина на вокзале в немецком городе Дюссельдорф набросился на людей с топором. Пострадали семь человек, трое из них тяжело ранены. Движение поездов на вокзале было приостановлено.