СМИ: Силы безопасности Пакистана отразили атаку террористов

Силы безопасности Пакистана отразили нападение боевиков радикальной группировки "Армия освобождения Белуджистана" на комплекс, принадлежащий управляющей компании порта Гвадар.

Силы безопасности Пакистана отразили нападение боевиков радикальной группировки "Армия освобождения Белуджистана" на комплекс, принадлежащий управляющей компании порта Гвадар.

Как передает Report, об этом сообщает газета The Express Tribune.

Группа из восьми экстремистов запрещенной в стране националистической группировки "Армия освобождения Белуджистана" предприняли попытку взять штурмом административный комплекс, в котором расположены офисы правительственных ведомств и служб безопасности.

Боевики применяли самодельные взрывные устройства и стрелковое оружие.

Все нападавшие были ликвидированы. При этом погибли двое военнослужащих.