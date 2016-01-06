СМИ: Самолет-разведчик США вылетел с базы в Японии перед взрывом в КНДР

Баку. 6 января. REPORT.AZ/ Американский разведывательный самолет RC 135V вылетел в среду с авиабазы "Кадэна" на японском острове Окинава за 10 минут до проведения в КНДР испытания ядерного оружия.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило информационное агентство "Киодо".

По его данным, самолет покинул "Кадэну" в 10:20 местного времени, а в 10:30 сейсмологи зафиксировали подземные толчки в Северной Корее, которые стали следствием ядерного взрыва. Позже в Пхеньяне было объявлено об успешном испытании водородной бомбы.

Самолет RC 135V вернулся на базу через шесть часов, передает Киодо. По его сведениям, есть вероятность, что самолет-шпион следил за территорией КНДР.

Как сообщалось ранее, Северная Корея не уведомляла другие страны заранее о планах ядерного испытания.

Во время прошлого ядерного взрыва в январе 2013 года, как отметило Киодо, американский самолет-разведчик также совершал полет с базы "Кадэна" на Окинаве.