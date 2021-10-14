СМИ раскрыли диагноз президента Чехии

Президент Чехии Милош Земан страдает печеночной энцефалопатией.

Президент Чехии Милош Земан страдает печеночной энцефалопатией.

Как передает Report, об этом сообщило сетевое издание Deník N со ссылкой на источники в окружении главы государства и в Центральном военном госпитале (ЦВГ), куда его госпитализировали на этой неделе.

Портал пишет, что это осложнение - следствие острой или хронической печеночной недостаточности; сопровождается "различными психологическими и неврологическими симптомами и может быть вызвано циррозом печени".

"Это проявляется, например, в том, что вы дезориентированы и говорите бессвязно", - описал состояние Земана один из источников. По словам другого, президент общается, но с трудом.

Утром в воскресенье - сразу после встречи с премьером Андреем Бабишем - Земана госпитализировали в ЦВГ. СМИ утверждали, что по прибытии в клинику он находился в бессознательном состоянии. Однако глава президентской канцелярии Вратислав Минарж позднее заявил журналистам, что президент просто спал. В понедельник в пресс-службе госпиталя заявили, что Земан находится "в стабилизированном состоянии".