СМИ: Провод под напряжением упал на демонстрантов в Индии, 11 человек погибли

Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ Не менее 11 человек погибли в штате Ассам на востоке Индии после падения высоковольтного провода на группу демонстрантов, собравшихся у полицейского участка. Линии электропередач обрушились на людей после того, как полиция открыла стрельбу в воздух.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство AP.

По его данным, десять человек погибли на месте от удара током, еще один был убит в столкновениях с полицией. Протестующие требовали выдачи им нескольких задержанных, обвиняемых в убийстве двух человек, чтобы устроить самосуд. Собравшиеся были вооружены деревянными дубинками, луками и стрелами, отмечает агентство. Чтобы разогнать агрессивно настроенных демонстрантов, сотрудники полиции начали стрелять в воздух. Несколько пуль попали в проходивший над головами людей провод под напряжением, что и стало причиной его падения.

Инцидент произошел в городе Пенгери в 550 км от столицы штата, города Гувахати.