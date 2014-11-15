​СМИ: Президент Алжира госпитализирован во Франции

Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ Президент Алжира Абдельазиз Бутефлика, который перенес инсульт в прошлом году, был госпитализирован во французском Гренобле.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в полиции.

"Он был доставлен в общегородскую клинику Гренобля для оказания помощи", — заявил источник.

Причины госпитализации алжирского президента не сообщаются.

77-летний Бутефлика, который занимает президентский пост с 1999 года, был госпитализирован в прошлом году в Париже после перенесенного им микроинсульта.