​СМИ: Президент Алжира госпитализирован во Франции

Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ Президент Алжира Абдельазиз Бутефлика, который перенес инсульт в прошлом году, был госпитализирован во французском Гренобле.
Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в полиции.
"Он был доставлен в общегородскую клинику Гренобля для оказания помощи", — заявил источник.
Причины госпитализации алжирского президента не сообщаются.
77-летний Бутефлика, который занимает президентский пост с 1999 года, был госпитализирован в прошлом году в Париже после перенесенного им микроинсульта.
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