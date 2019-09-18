СМИ: Премьер Израиля отменил свой визит на ГА ООН

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отменил свой визит на Генассамблею ООН.

Как передает Report, об этом РИА Новости сообщил источник в канцелярии премьера.

По его словам, отмена визита связана с "политическими причинами".

Отметим, что сегодня в Израиле прошли выборы в кнессет. После обработки 90% бюллетеней израильский ЦИК сообщил, что оппозиционный блок "Кахоль-Лаван" под руководством бывшего начальника генштаба армии Бени Ганца лидирует с минимальным отрывом, получая 26,5% голосов избирателей, что соответствует 32 депутатским мандатам в 120-местном кнессете. С результатом 25,8% голосов от лидера гонки отстает партия "Ликуд" во главе с действующим премьер-министром Биньямином Нетаньяху, сообщили в среду в ЦИК Израиля. Такой результат позволяет "Ликуду" претендовать на 31 депутатское место.