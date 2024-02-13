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СМИ: Ожидается распад НАТО независимо от итогов выборов в США

СМИ: Ожидается распад НАТО независимо от итогов выборов в США Страны Евросоюза больше не могут рассчитывать в области безопасности на США и НАТО, поскольку итоги выборов американского президента определят лишь скорость распада Североатлантического альянса.
Другие страны
13 февраля 2024 г. 12:12
СМИ: Ожидается распад НАТО независимо от итогов выборов в США

Страны Евросоюза больше не могут рассчитывать в области безопасности на США и НАТО, поскольку итоги выборов американского президента определят лишь скорость распада Североатлантического альянса.

Как передает Report, об этом говорится в статье газеты Politico.

"На данном этапе практически не важно, состоится ли повторная победа [бывшего президента Дональда Трампа] на выборах в США. Европа осталась одна. Единственный реальный вопрос, который эти выборы решат для безопасности Европы, - это сроки распада НАТО", - сказано в статье.

В нем говорится о том, что администрация президента США Джо Байдена поспорила бы с данным тезисом и заявила бы, что в случае победы нынешнего американского лидера "НАТО будет в такой же безопасности, как и прежде". Однако как долго еще это продлится. Принцип MAGA (Make America Great Again, "Сделаем Америку вновь великой" - главный политический лозунг Трампа в его избирательной кампании 2016 года) "еще некоторое время останется существенным фактором в американской политике", в связи с этим возникает опасность, что "наследник Трампа из рядов республиканцев продолжит антинатовскую линию".

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Версия на азербайджанском языке KİV: NATO-nun dağılması zaman məsələsidir

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