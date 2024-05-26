Переговоры о вступлении Молдавии в ЕС могут начаться уже летом

Решение о начале переговоров о вступлении Молдавии в ЕС могут принять летом.

Решение о начале переговоров о вступлении Молдавии в ЕС могут принять летом.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, эти сроки обозначила вице-премьер страны по европейской интеграции Кристина Герасимова.

По словам политика, 24 июня состоится Совет по общим вопросам, на котором, вероятно, будет принято решение о проведении межправительственной конференции.

Герасимова отметила, что конференция может пройти между встречами министров иностранных дел Европейского союза и глав государств ЕС. Принимать участие в ней будет и "небольшая группа представителей властей Молдавии".