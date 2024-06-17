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СМИ: Операция США против хуситов привела к их усилению в Йемене и регионе

СМИ: Операция США против хуситов привела к их усилению в Йемене и регионе Операция международной коалиции под руководством США в Красном море привела к укреплению позиций мятежного движения хуситов "Ансар Аллах" в Йемене и во всем арабском регионе.
Другие страны
17 июня 2024 г. 11:10
СМИ: Операция США против хуситов привела к их усилению в Йемене и регионе

Операция международной коалиции под руководством США в Красном море привела к укреплению позиций мятежного движения хуситов "Ансар Аллах" в Йемене и во всем арабском регионе.

Как передает Report, об этом сообщает портал Responsible Statecraft.

По его оценкам, операция западной коалиции, на которую США уже затратили около 1 млрд долларов, не только не достигла своей цели по сдерживанию активности хуситов в Красном море, но и привела к усилению их позиций в Йемене и других арабских странах.

Это обусловлено тем, что действия "Ансар Аллах" в значительной степени воспринимаются населением Йемена как противостояние Соединенным Штатам, поддерживающим Израиль и его военную операцию в секторе Газа. В результате число присоединившихся к движению хуситов-мятежников под лозунгом защиты палестинского населения выросло.

Портал также указывает, что западным союзникам не удалось нанести хуситам достаточного ущерба, чтобы заставить их прекратить атаки на торговые суда, проходящие через Красное море.

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