СМИ: Около 12 тысяч человек эвакуированы из-за лесных пожаров в США

Баку. 3 августа. REPORT.AZ/ Власти Калифорнии эвакуировали около 12 тысяч человек из-за лесных пожаров на севере штата.

Как передает Report, об этом сообщает в понедельник местная газета Sacramento Bee.

Возгорание началось в среду, к воскресенью его площадь достигла 54 тысяч акров (21,9 тысячи гектаров). Под угрозой разрушения находятся более шести тысяч домов.

"Она (площадь пожара - ред.) увеличилась в два раза (с субботы), на это потребовалось всего пять часов", - приводит издание слова представителя Департамента по защите лесных массивов штата Джейсона Шэнли (Jason Shanley).

С лесными пожарами, охватившими север Калифорнии, борются около 40 пожарных бригад и более 1,9 тысяч пожарных, в их распоряжении также находится авиационная техника. При тушении возгораний четыре сотрудника пожарной службы пострадали, один пожарный погиб.