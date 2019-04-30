СМИ: не менее 19 человек пострадали во вторник в ходе протестов в столице Венесуэлы

По меньшей мере 19 человек пострадали во вторник в столкновениях манифестантов с силовиками на акциях протеста в столице Венесуэлы.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал NTN24 со ссылкой на управление здравоохранения муниципалитета Чакао в Каракасе.

Сведений о состоянии пострадавших обнародовано не было. В Каракасе и других городах Венесуэлы идут антиправительственные выступления, начавшиеся после того, как группа военных выступила на стороне лидера оппозиции Хуана Гуайдо.