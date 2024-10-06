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Не менее семи человек погибли при падении фургона в ущелье на востоке Афганистана

Не менее семи человек погибли при падении фургона в ущелье на востоке Афганистана Израильские военные уничтожили за время наземной операции в Ливане около 440 участников вооруженных формирований организации "Хезболлах" и потеряли при этом девять своих бойцов.
Другие страны
6 октября 2024 г. 04:33
Не менее семи человек погибли при падении фургона в ущелье на востоке Афганистана

По меньшей мере семь человек погибли при падении пассажирского фургона в ущелье в гористой местности провинции Нуристан на востоке Афганистана.

Как передает Report, об этом агентству Xinhua сообщил представитель провинциальной полиции Гулам Рахман Хайдари.

По его словам, инцидент произошел в районе Доаб. Водитель транспортного средства потерял управление, после чего автомобиль съехал с дороги и упал в ущелье. В результате инцидента погибли семь человек, включая женщин и детей, еще восемь получили ранения, трое из них находятся в критическом состоянии.

Пострадавшие доставлены в ближайшую больницу.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

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