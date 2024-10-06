Не менее семи человек погибли при падении фургона в ущелье на востоке Афганистана

По меньшей мере семь человек погибли при падении пассажирского фургона в ущелье в гористой местности провинции Нуристан на востоке Афганистана.
Как передает
По его словам, инцидент произошел в районе Доаб. Водитель транспортного средства потерял управление, после чего автомобиль съехал с дороги и упал в ущелье. В результате инцидента погибли семь человек, включая женщин и детей, еще восемь получили ранения, трое из них находятся в критическом состоянии.
Пострадавшие доставлены в ближайшую больницу.
Обстоятельства произошедшего выясняются.