Не менее семи человек погибли при падении фургона в ущелье на востоке Афганистана

Не менее семи человек погибли при падении фургона в ущелье на востоке Афганистана

Израильские военные уничтожили за время наземной операции в Ливане около 440 участников вооруженных формирований организации "Хезболлах" и потеряли при этом девять своих бойцов.

https://static.report.az/photo/26463baa-8fea-37bf-af82-45251709e8e6.jpg https://static.report.az/photo/26463baa-8fea-37bf-af82-45251709e8e6.jpg