СМИ назвали возможную дату и место встречи Трампа и Си Цзиньпина

Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп и Си Цзиньпин рассматривают возможность проведения встречи во Вьетнаме 27-28 февраля.

Как передаёт Report на российские СМИ, об этом информирует South China Morning Post.

По словам источника, Си Цзиньпин и Трамп могут встретиться в прибрежном городе Дананг, где, как ожидается, они продолжат обсуждение торговых вопросов.

Ранее Трамп заявил, что 5 февраля может назвать сроки второго саммита США – КНДР.