СМИ назвали возможную дату и место встречи Трампа и Си Цзиньпина

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Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп и Си Цзиньпин рассматривают возможность проведения встречи во Вьетнаме 27-28 февраля.
Как передаёт Report на российские СМИ, об этом информирует South China Morning Post.
По словам источника, Си Цзиньпин и Трамп могут встретиться в прибрежном городе Дананг, где, как ожидается, они продолжат обсуждение торговых вопросов.
Ранее Трамп заявил, что 5 февраля может назвать сроки второго саммита США – КНДР.
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