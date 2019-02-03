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    СМИ назвали возможную дату и место встречи Трампа и Си Цзиньпина

    Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп и Си Цзиньпин рассматривают возможность проведения встречи во Вьетнаме 27-28 февраля.

    Как передаёт Report на российские СМИ, об этом информирует South China Morning Post.

    По словам источника, Си Цзиньпин и Трамп могут встретиться в прибрежном городе Дананг, где, как ожидается, они продолжат обсуждение торговых вопросов.

    Ранее Трамп заявил, что 5 февраля может назвать сроки второго саммита США – КНДР.

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