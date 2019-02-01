Трамп заявил, что 5 февраля может назвать сроки второго саммита США - КНДР

Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп не исключает, что назовет сроки и место проведения готовящегося второго саммита США - КНДР в ходе своего ежегодного выступления в Конгрессе с посланием "О положении страны", намеченного на 5 февраля.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом американский лидер сообщил в четверг, принимая в Белом доме вице-премьера Госсовета КНР Лю Хэ. Последний доставил главе администрации США послание от председателя КНР Си Цзиньпина.

На вопрос о том, когда следует ожидать объявления о сроках и месте проведения новой американо-северокорейской встречи на высшем уровне, Трамп ответил: "В начале следующей недели". "Вероятно, в речи "О положении страны", - добавил президент США.

12 июня 2018 года в Сингапуре прошел первый в истории саммит лидеров США и КНДР. Трамп и Ким Чен Ын приняли на этой встрече совместное заявление. В нем Пхеньян объявил о принципиальной готовности к полной денуклеаризации, а США обязались в ответ предоставить КНДР гарантии безопасности.

В настоящее время Вашингтон и Пхеньян готовят второй саммит Ким Чен Ына и Трампа. Американская сторона заявляла, что эти переговоры планируется провести к концу февраля. В качестве возможного места проведения саммита назывались несколько городов Вьетнама.