Переговоры лидеров США и КНДР продолжались 1,5 часа - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО - 3

Баку. 12 июня. REPORT.AZ/ Переговоры президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына завершились в Сингапуре, они продолжались около 1,5 часов.

Как передает Report, американскую делегацию на самите представляли госсекретарь США Майкл Помпео, руководитель аппарата сотрудников Белого дома Джон Келли, пресс-секретарь президента Сара Сандерс, помощник главы администрации по национальной безопасности Джон Болтон, посол Штатов на Филиппинах, бывший спецпредставитель по КНДР Сон Ким и старший директор Совета национальной безопасности по Азии Мэтт Поттинджер.

Со стороны Северной Кореи во встрече приняли участие заместитель председателя ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ён Чхоль, зампредседателя ЦК Трудовой партии Кореи Ли Су Ён, министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо, министр народных вооружённых сил Но Гван Чхоль, заместитель главы МИД Цой Сон Хи, младшая сестра Ким Чен Ына — Ким Ё Чжон и директор департамента ЦК ТПК Хан Кван Сан.

Теперь лидеры двух государств вместе со своими представителями примут участие в рабочем обеде.

***06:10

Баку. 12 июня. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын завершили встречу тет-а-тет, которая длилась 48 минут. Теперь Трамп и Ким Чен Ын продолжат переговоры в расширенном составе.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, лидеры двух стран намерены обсудить вопросы полной денуклеаризации и гарантий мира на Корейском полуострове, нормализации американо-северокорейских отношений.

***06:04

Баку. 12 июня. REPORT.AZ/ Лидеры США и КНДР Дональд Трамп и Ким Чен Ын завершили во вторник утром в Сингапуре встречу один на один перед саммитом в расширенном составе.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, встреча длилась, как и было запланировано протоколом, около 48 минут.

Саммит проходит в построенном в колониальном английском стиле отеле "Капелла" на острове Сентоса, который отделяет от Сингапура один мост.

***05:14

Баку. 12 июня. REPORT.AZ/ Ким Чен Ын и Дональд Трамп встретились в Сингапуре во вторник утром на первом в истории саммите КНДР и США.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, он проходит в гостинице "Капелла" на курортном острове Сентоса, отделенном от остальной части Сингапура мостом.

В фойе отеля "Капелла" установлены через один по шесть флагов КНДР и США, которые имеют одни и те же цвета — синий, красный и белый.

Ким Чен Ын вышел из автомобиля, не улыбаясь, облаченный в черный френч. Подъехавший затем Трамп одет в синий костюм и с красным галстуком. В начале встречи они обменялись рукопожатием.

Трамп назвал факт его встречи с Ким Чен Ыном "огромным успехом".

Лидеры двух стран намерены обсудить вопросы полной денуклеаризации и гарантий мира на Корейском полуострове, нормализации американо-северокорейских отношений.

Формально КНДР и США находятся в состоянии войны после окончания военного конфликта в Корее 1950-1953 годов, который завершился подписанием соглашения о перемирии. Все попытки Пхеньяна заключить мирный договор с Вашингтоном США до сих пор отвергали, сохраняя в настоящее время в Южной Корее свыше 28 тысяч американских военнослужащих.