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    Саммит США - КНДР может состояться в конце февраля

    Госсекретарь США Майк Помпео полагает, что встреча американского президента Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына состоится в конце февраля

    Баку. 31 января. REPORT.AZ/ Госсекретарь США Майк Помпео полагает, что встреча американского президента Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына состоится в конце февраля.

    Как передаёт Report, об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News.

    «Я думаю, что саммит пройдёт в конце (следующего – ред.) месяца, таков план», – сказал Помпео.

    Он отметил, что США и Северная Корея достигли согласия по данному вопросу.

    По словам госсекретаря, Вашингтон направил команду своих представителей в одну из азиатских стран для подготовки к проведению саммита.

    Ранее Помпео заявил, что саммит США - КНДР состоится в ближайшие 60 дней.

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