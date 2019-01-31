Саммит США - КНДР может состояться в конце февраля

Баку. 31 января. REPORT.AZ/ Госсекретарь США Майк Помпео полагает, что встреча американского президента Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына состоится в конце февраля.

Как передаёт Report, об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News.

«Я думаю, что саммит пройдёт в конце (следующего – ред.) месяца, таков план», – сказал Помпео.

Он отметил, что США и Северная Корея достигли согласия по данному вопросу.

По словам госсекретаря, Вашингтон направил команду своих представителей в одну из азиатских стран для подготовки к проведению саммита.

Ранее Помпео заявил, что саммит США - КНДР состоится в ближайшие 60 дней.