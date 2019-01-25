Помпео: саммит США КНДР состоится в ближайшие 60 дней

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Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына состоится в течение 60 дней.
Как передает Report, об этом заявил госсекретарь Майк Помпео.
"Да, он (Саммит США — КНДР) состоится в течение 60 дней", — сказал Помпео в интервью Лоре Ингрэм. Его слова приводит пресс-служба Госдепартамента.
СМИ сообщали, что высокопоставленные представители США и Северной Кореи проводят переговоры в Швеции с целью подготовки к новому саммиту лидеров двух стран.
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