Помпео: саммит США КНДР состоится в ближайшие 60 дней

Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына состоится в течение 60 дней.

Как передает Report, об этом заявил госсекретарь Майк Помпео.

"Да, он (Саммит США — КНДР) состоится в течение 60 дней", — сказал Помпео в интервью Лоре Ингрэм. Его слова приводит пресс-служба Госдепартамента.

СМИ сообщали, что высокопоставленные представители США и Северной Кореи проводят переговоры в Швеции с целью подготовки к новому саммиту лидеров двух стран.