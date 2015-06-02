СМИ: ​На затонувшем на реке Янцзы судне остались живые

Баку. 2 Июня. REPORT.AZ/ Спасатели сообщают, что изнутри затонувшего в реке Янцзы в понедельник вечером судна "Восточная звезда", на борту которого находились 458 человек, доносятся звуки, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Спасатели сообщили, что судно было обнаружено, изнутри слышны звуки", — сообщает телеканал CCTV в Twitter.

"Спасатели слышат ответ изнутри, когда стучат по судну", — поясняет в своем Twitter газета "Жэньминь жибао".

Судно затонуло около 21.28 по местному времени (18.28 по Баку) в провинции Хубэй. Оно направлялось из Нанкина в Чунцин на юго-западе Китая. По данным СМИ, на борту находились 406 пассажиров — граждан Китая, 47 членов экипажа и пять работников турагентств. Капитан судна и главный инженер сообщили, что перед крушением оно попало в циклон.

По некоторым данным, уже спасены от 10 до 20 человек. Спасательные работы затруднены из-за сильного ветра и сильного дождя. К месту крушения направился премьер-министр Китая Ли Кэцян.