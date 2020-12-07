Bild: морги Саксонии переполнены телами умерших от COVID-19

Вследствие текущей повышенной смертности больницы исчерпывают свои возможности по размещению тел

Больницам в немецкой федеральной земле Саксония не хватило места в моргах для размещения умерших пациентов с COVID-19. Как передает Report, об этом сообщает таблоид Bild.

По данным издания, чрезвычайное положение в больницах царит несколько дней, прежде всего в восточной Саксонии. В округе Гёрлиц заняты практически все койки в интенсивной терапии.

Больницы Гёрлица в каждом отдельном случае имеют от шести до 15 охлаждаемых камер для умерших, но вследствие текущей повышенной смертности больницы исчерпывают свои возможности по размещению тел.

"Частично клиники временно приспособили под эти цели пространства, где родственники могут проститься с умершими, также больницы находятся в тесном контакте с крематориями и похоронными бюро в округе Гёрлиц, у которых также есть холодильные камеры", - заявила Bild представитель округа.

На данный момент, по информации Bild, ситуация вновь урегулирована. Но чтобы в будущем избежать таких проблем, власти округа попросили органы ЗАГС своевременно выдавать свидетельства о смерти.

31 декабря 2019 года власти Китая проинформировали о вспышке неизвестной пневмонии Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).

30 января ВОЗ признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.