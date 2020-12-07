О нас
Report Georgia
Аудио новости

Bild: морги Саксонии переполнены телами умерших от COVID-19

Bild: морги Саксонии переполнены телами умерших от COVID-19 Вследствие текущей повышенной смертности больницы исчерпывают свои возможности по размещению тел
Другие страны
7 декабря 2020 г. 17:37
Bild: морги Саксонии переполнены телами умерших от COVID-19

Больницам в немецкой федеральной земле Саксония не хватило места в моргах для размещения умерших пациентов с COVID-19. Как передает Report, об этом сообщает таблоид Bild.
По данным издания, чрезвычайное положение в больницах царит несколько дней, прежде всего в восточной Саксонии. В округе Гёрлиц заняты практически все койки в интенсивной терапии.

Больницы Гёрлица в каждом отдельном случае имеют от шести до 15 охлаждаемых камер для умерших, но вследствие текущей повышенной смертности больницы исчерпывают свои возможности по размещению тел.

"Частично клиники временно приспособили под эти цели пространства, где родственники могут проститься с умершими, также больницы находятся в тесном контакте с крематориями и похоронными бюро в округе Гёрлиц, у которых также есть холодильные камеры", - заявила Bild представитель округа.

На данный момент, по информации Bild, ситуация вновь урегулирована. Но чтобы в будущем избежать таких проблем, власти округа попросили органы ЗАГС своевременно выдавать свидетельства о смерти.

31 декабря 2019 года власти Китая проинформировали о вспышке неизвестной пневмонии Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).

30 января ВОЗ признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Новости партнеров

Самое читаемое

Министр образования обратился к родителям 
Министр образования обратился к родителям 
5 декабря 2020 г. 18:03
Министр образования о принудительных сборах денег в школах
Министр образования о принудительных сборах денег в школах
5 декабря 2020 г. 15:51
В Баку от коронавируса умер глава муниципалитета
В Баку от коронавируса умер глава муниципалитета
2 декабря 2020 г. 17:00
Эрдоган: Нагорно-карабахский конфликт вступил в новую фазу
Эрдоган: Нагорно-карабахский конфликт вступил в новую фазу
3 декабря 2020 г. 23:22
Знаменитые учителя Карабаха - Джаббар бек Велибеков 
"Знаменитые учителя Карабаха" - Джаббар бек Велибеков 
3 декабря 2020 г. 12:42
ТЕПЛО РОДНОГО ОЧАГА: Азеригаз приступило к планированию работ по газификации освобожденных территорий
ТЕПЛО РОДНОГО ОЧАГА: "Азеригаз" приступило к планированию работ по газификации освобожденных территорий
4 декабря 2020 г. 11:27
Поддержка SOCAR тем, перед кем мы в неоплатном долгу
ФотоПоддержка SOCAR тем, перед кем мы в неоплатном долгу
7 декабря 2020 г. 14:22
Кто заминировал Карабах?
Кто заминировал Карабах?
2 декабря 2020 г. 09:55
Бочаров: Армения еще ответит за все преступления на оккупированных территориях
Бочаров: Армения еще ответит за все преступления на оккупированных территориях
3 декабря 2020 г. 12:23
В Баку на 20 суток арестован нарушитель ПДД
В Баку на 20 суток арестован нарушитель ПДД
1 декабря 2020 г. 12:50

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi