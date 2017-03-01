СМИ: Лидер группировки ИГ обратился с прощальной речью к сторонникам

Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ Главарь террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) Абу Бакр аль-Багдади в своей речи признал поражение ИГ в недавних боевых действиях и призвал сторонников укрыться в горных районах, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Аль-Багдади назвал свою речь прощальной, распространил ее среди проповедников ИГ и объяснил, что происходит с группировкой. Проповедники начали говорить о поражениях, которые терпит группировка в провинции Найнава и других частях Ирака", - сообщил телеканалу Alsumaria источник в провинции Найнава.

Телеканал отмечает, что в речи также содержится призыв к террористам отправиться в горные труднодоступные районы Ирака и Сирии".

СМИ сообщают, что находящиеся в западной части иракского Мосула главари ИГ спасаются бегством из города.