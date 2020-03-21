СМИ: Китай начал клинические испытания вакцины против коронавируса

Клинические испытания вакцины против нового типа коронавируса уже начались в Китае, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Как пишет газета "21 Шицзи Цзинцзи Баодао" со ссылкой на источники, официально начало испытаний пока не подтверждено.

Издание уточняет, что в испытаниях принимают участие 108 добровольцев, которых разделили на 3 группы по 36 человек. Первой группе добровольцев будут вводить низкую дозу разработанной в Китае вакцины, второй – среднюю, третьей – высокую. Клинические испытания будут проходить в период с 16 марта по 31 декабря 2020 года.

Первая фаза испытаний уже началась, и вакцину ввели добровольцам, но пока не указывается, скольким именно. Известно, что после введения вакцины участники испытаний будут 14 дней находиться в карантине под постоянным медицинским наблюдением. После выхода из карантина их будут регулярно обследовать на протяжении полугода, чтобы узнать, не проявятся ли у них какие-то побочные эффекты и не образуются ли в организме специфические антитела против S-белка нового типа коронавируса.

Газета приводит слова одного из добровольцев, сообщившего о том, что в испытаниях в основном принимают участие люди в возрасте от 18 до 60 лет, которые проходят тщательное обследование, и, если они соответствуют всем критериям, им введут испытываемую вакцину.

Издание также сообщает, что участниками первой фазы испытаний стали преимущественно жители районов Учан, Хуншань и Дунху города Ухань. Некоторые добровольцы опубликовали посты о вакцинации в соцсетях, один из тех, кому вакцину ввели 19 марта, сообщил, что большинству людей из его группы 40-50 лет.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 234 тысячи человек, почти 10 тысяч скончались.