Правящая партия ЮАР потеряла парламентское большинство

Правящая в ЮАР партия "Африканский национальный конгресс" (АНК) на состоявшихся 29 мая выборах завоевала 159 мандатов в Национальной ассамблее (нижней палате парламента) из 400, не получив парламентского большинства.
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Следом за АНК идут опирающаяся на белое меньшинство партия "Демократический альянс" с 87 мандатами, "Умконто ве сизве" бывшего президента ЮАР Джейкоба Зумы с 58 мандатами, леворадикальная партия "Борцы за экономическую свободу" Джулиуса Малемы с 39. Партия свободы Инката, имеющая сильные позиции среди зулусов, завоевала 19 мандатов, радикальный Политический альянс - девять, партии "Фронт свободы плюс", отстаивающий идеи африканерского национализма, и ActionSA - по шесть мандатов. Остальные депутатские кресла получили 10 других партий.
При этом АНК удалось сохранить большинство в пяти законодательных советах провинций из девяти. Явка составила 58,6%, проголосовали 16,2 из 27,7 млн зарегистрированных избирателей.
По итогам волеизъявления сформированы новый состав Национальной ассамблеи и законодательные собрания всех девяти провинций. Национальная ассамблея в течение ближайших 14 дней должна избрать из своего состава нового президента республики. Для этого кандидату необходимо набрать как минимум 50% плюс один голос депутатов.