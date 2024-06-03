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Правящая партия ЮАР потеряла парламентское большинство

Правящая партия ЮАР потеряла парламентское большинство Правящая в ЮАР партия "Африканский национальный конгресс" (АНК) на состоявшихся 29 мая выборах завоевала 159 мандатов в Национальной ассамблее (нижней палате парламента) из 400, не получив парламентского большинства.
Другие страны
3 июня 2024 г. 03:50
Правящая партия ЮАР потеряла парламентское большинство

Правящая в ЮАР партия "Африканский национальный конгресс" (АНК) на состоявшихся 29 мая выборах завоевала 159 мандатов в Национальной ассамблее (нижней палате парламента) из 400, не получив парламентского большинства.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом объявил председатель Независимой избирательной комиссии (НИК) страны Мосото Моепиа, представляя итоговые результаты выборов на торжественной церемонии в присутствии президента ЮАР Сирила Рамапосы.

Следом за АНК идут опирающаяся на белое меньшинство партия "Демократический альянс" с 87 мандатами, "Умконто ве сизве" бывшего президента ЮАР Джейкоба Зумы с 58 мандатами, леворадикальная партия "Борцы за экономическую свободу" Джулиуса Малемы с 39. Партия свободы Инката, имеющая сильные позиции среди зулусов, завоевала 19 мандатов, радикальный Политический альянс - девять, партии "Фронт свободы плюс", отстаивающий идеи африканерского национализма, и ActionSA - по шесть мандатов. Остальные депутатские кресла получили 10 других партий.

При этом АНК удалось сохранить большинство в пяти законодательных советах провинций из девяти. Явка составила 58,6%, проголосовали 16,2 из 27,7 млн зарегистрированных избирателей.

По итогам волеизъявления сформированы новый состав Национальной ассамблеи и законодательные собрания всех девяти провинций. Национальная ассамблея в течение ближайших 14 дней должна избрать из своего состава нового президента республики. Для этого кандидату необходимо набрать как минимум 50% плюс один голос депутатов.

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