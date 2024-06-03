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В Японии два F-35 совершили экстренную посадку

В Японии два F-35 совершили экстренную посадку Два истребителя пятого поколения F-35A Воздушных сил самообороны Японии совершили экстренную посадку в аэропорту префектуры Аомори.
Другие страны
3 июня 2024 г. 07:36
В Японии два F-35 совершили экстренную посадку

Два истребителя пятого поколения F-35A Воздушных сил самообороны Японии совершили экстренную посадку в аэропорту префектуры Аомори.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Kyodo.

Оно отмечает, что вынужденная посадка была совершена из-за проблем с электроникой самолетов. О пострадавших не сообщается. Из-за инцидента взлетно-посадочная полоса воздушной гавани была закрыта.

Обстоятельства случившегося выясняются.

F-35 Lightning II — это семейство малозаметных многофункциональных истребителей "пятого поколения", разработанное корпорацией Lockheed Martin в трех вариантах.

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