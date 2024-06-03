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ОАЭ и Китай намерены расширять сотрудничество в области ядерной энергетики

ОАЭ и Китай намерены расширять сотрудничество в области ядерной энергетики Объединенные Арабские Эмираты и Китай готовы расширять сотрудничество в области ядерной энергетики и намерены рассмотреть возможность совместного строительства атомных электростанций.
Другие страны
3 июня 2024 г. 02:39
ОАЭ и Китай намерены расширять сотрудничество в области ядерной энергетики

Объединенные Арабские Эмираты и Китай готовы расширять сотрудничество в области ядерной энергетики и намерены рассмотреть возможность совместного строительства атомных электростанций.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении двух стран, опубликованном агентством WAM по итогам визита президента ОАЭ шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна в Пекин.

"Обе стороны подтвердили свое стремление расширять сотрудничество в области мирного использования ядерной энергии, поскольку она играет жизненно важную роль в содействии устойчивому развитию, обеспечении энергетической безопасности и защите окружающей среды, - указано в документе. - Стороны подтвердили свое намерение обсудить способы реализации совместных проектов, включая строительство атомных электростанций, а также активизировать исследования, разработки и обмен опытом в области мирных ядерных технологий".

Лидеры двух стран также договорились расширять сотрудничество в сфере добычи углеводородов и производства энергии из возобновляемых источников.

В заявлении отмечается, что ОАЭ и КНР продолжат "поощрять и поддерживать компании двух стран для улучшения координации" в рамках таких производственных процессов, как разведка, добыча, переработка и транспортировка нефти и газа устойчивыми способами.

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