ОАЭ и Китай намерены расширять сотрудничество в области ядерной энергетики

Объединенные Арабские Эмираты и Китай готовы расширять сотрудничество в области ядерной энергетики и намерены рассмотреть возможность совместного строительства атомных электростанций.

Объединенные Арабские Эмираты и Китай готовы расширять сотрудничество в области ядерной энергетики и намерены рассмотреть возможность совместного строительства атомных электростанций.

Как передает Report , об этом говорится в заявлении двух стран, опубликованном агентством WAM по итогам визита президента ОАЭ шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна в Пекин.

"Обе стороны подтвердили свое стремление расширять сотрудничество в области мирного использования ядерной энергии, поскольку она играет жизненно важную роль в содействии устойчивому развитию, обеспечении энергетической безопасности и защите окружающей среды, - указано в документе. - Стороны подтвердили свое намерение обсудить способы реализации совместных проектов, включая строительство атомных электростанций, а также активизировать исследования, разработки и обмен опытом в области мирных ядерных технологий".

Лидеры двух стран также договорились расширять сотрудничество в сфере добычи углеводородов и производства энергии из возобновляемых источников.

В заявлении отмечается, что ОАЭ и КНР продолжат "поощрять и поддерживать компании двух стран для улучшения координации" в рамках таких производственных процессов, как разведка, добыча, переработка и транспортировка нефти и газа устойчивыми способами.