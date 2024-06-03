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В КНР заявили о вербовке разведкой Великобритании двух китайских чиновников

В КНР заявили о вербовке разведкой Великобритании двух китайских чиновников Служба внешней разведки Соединенного Королевства МИ-6 завербовала двух сотрудников центральных государственных органов КНР.
Другие страны
3 июня 2024 г. 04:47
В КНР заявили о вербовке разведкой Великобритании двух китайских чиновников

Служба внешней разведки Соединенного Королевства МИ-6 завербовала двух сотрудников центральных государственных органов КНР.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Министерство государственной безопасности Китая на своей странице в социальной сети WeChat.

Ведомство, как утверждается, раскрыло "крупное дело о шпионаже". Уличенные в сотрудничестве с МИ-6 - китайский гражданин по фамилии Ван, прежде обучавшийся в Великобритании по программе двусторонних обменов в сфере образования, и его жена.

По сведениям Мингосбезопасности, на первом этапе Ван за высокую плату предоставлял британской стороне так называемые консалтинговые услуги. В дальнейшем он прошел профессиональную подготовку в МИ-6 и был отправлен в Китай. Позднее разведка Великобритании завербовала и его жену по фамилии Чжоу.

В ходе тщательного тайного расследования были получены веские доказательства того, что Ван и Чжоу работают на британскую разведку. Таким образом, как отмечается, Лондон предпринял действия, подрывающие государственную безопасность Китая.

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