О нас

Румыния рассматривает возможность передачи Украине систем Patriot

Румыния рассматривает возможность передачи Украине систем Patriot Румынские чиновники обсуждают идею поставки Украине зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot.
Другие страны
3 июня 2024 г. 05:54
Румыния рассматривает возможность передачи Украине систем Patriot

Румынские чиновники обсуждают идею поставки Украине зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot.

Как передает Report, об этом заявил премьер Румынии Марчел Чолаку в интервью Euronews.

"В первую очередь должны говорить специалисты. Здесь речь идет о том, чтобы специалисты сели за стол переговоров и нашли лучшие решения, а затем Верховный совет обороны Румынии сможет принять решение, опираясь на всю имеющуюся информацию. Так что на данный момент предложение находится на стадии анализа", - приводит Euronews слова премьера.

Однако он в то же время подчеркнул, что Румыния очень серьезно обдумывает эту тему, и отметил, что она не должна стать предметом политических спекуляций.

"Я знаю, что это интересная тема. Я бы сделал сенсационную новость, но я думаю, что мы достигли политической зрелости, чтобы избегать подобных вещей в столь важных вопросах, и мы видим это не только в Румынии, но и по всей Европе", - также заявил Чолаку.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Генерал-губернатор Канады поздравила президента Азербайджана
Генерал-губернатор Канады поздравила президента Азербайджана
30 мая 2024 г. 19:18
Президент Финляндии подтвердил свое участие в COP29
Президент Финляндии подтвердил свое участие в COP29
30 мая 2024 г. 18:24
Генерал-губернатор Австралийского Союза поздравил Ильхама Алиева
Генерал-губернатор Австралийского Союза поздравил Ильхама Алиева
29 мая 2024 г. 20:13
Премьер Словакии направил поздравительное письмо Ильхаму Алиеву
Премьер Словакии направил поздравительное письмо Ильхаму Алиеву
29 мая 2024 г. 19:34
Анджей Дуда поздравил президента Азербайджана
Анджей Дуда поздравил президента Азербайджана
29 мая 2024 г. 19:27
Президент Словакии направила письмо Ильхаму Алиеву
Президент Словакии направила письмо Ильхаму Алиеву
29 мая 2024 г. 19:19
Генсек ООН поздравил президента Азербайджана
Генсек ООН поздравил президента Азербайджана
29 мая 2024 г. 19:06
Президент Ильхам Алиев заложил фундамент села Тагибейли Агдамского района
ФотоПрезидент Ильхам Алиев заложил фундамент села Тагибейли Агдамского района
28 мая 2024 г. 14:42
Президент Болгарии поздравил азербайджанского лидера
Президент Болгарии поздравил азербайджанского лидера
27 мая 2024 г. 20:30
Король Иордании поздравил президента Ильхама Алиева
Король Иордании поздравил президента Ильхама Алиева
27 мая 2024 г. 19:38

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi