Румыния рассматривает возможность передачи Украине систем Patriot

Румынские чиновники обсуждают идею поставки Украине зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot.

Румынские чиновники обсуждают идею поставки Украине зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot.

Как передает Report , об этом заявил премьер Румынии Марчел Чолаку в интервью Euronews.

"В первую очередь должны говорить специалисты. Здесь речь идет о том, чтобы специалисты сели за стол переговоров и нашли лучшие решения, а затем Верховный совет обороны Румынии сможет принять решение, опираясь на всю имеющуюся информацию. Так что на данный момент предложение находится на стадии анализа", - приводит Euronews слова премьера.

Однако он в то же время подчеркнул, что Румыния очень серьезно обдумывает эту тему, и отметил, что она не должна стать предметом политических спекуляций.

"Я знаю, что это интересная тема. Я бы сделал сенсационную новость, но я думаю, что мы достигли политической зрелости, чтобы избегать подобных вещей в столь важных вопросах, и мы видим это не только в Румынии, но и по всей Европе", - также заявил Чолаку.