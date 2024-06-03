Румыния рассматривает возможность передачи Украине систем Patriot

Румынские чиновники обсуждают идею поставки Украине зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot.
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"В первую очередь должны говорить специалисты. Здесь речь идет о том, чтобы специалисты сели за стол переговоров и нашли лучшие решения, а затем Верховный совет обороны Румынии сможет принять решение, опираясь на всю имеющуюся информацию. Так что на данный момент предложение находится на стадии анализа", - приводит Euronews слова премьера.
Однако он в то же время подчеркнул, что Румыния очень серьезно обдумывает эту тему, и отметил, что она не должна стать предметом политических спекуляций.
"Я знаю, что это интересная тема. Я бы сделал сенсационную новость, но я думаю, что мы достигли политической зрелости, чтобы избегать подобных вещей в столь важных вопросах, и мы видим это не только в Румынии, но и по всей Европе", - также заявил Чолаку.