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Блинкен: ХАМАС "без промедления" должно согласиться на сделку о прекращении огня

Блинкен: ХАМАС "без промедления" должно согласиться на сделку о прекращении огня Госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что радикальное палестинское движение ХАМАС должно незамедлительно принять предложение о прекращении огня и освобождении заложников.
Другие страны
3 июня 2024 г. 07:48
Блинкен: ХАМАС без промедления должно согласиться на сделку о прекращении огня

Госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что радикальное палестинское движение ХАМАС должно незамедлительно принять предложение о прекращении огня и освобождении заложников.

Как передает Report, об этом руководитель американского внешнеполитического ведомства заявил в телефонных разговорах с министром в чрезвычайном израильском военном кабинете Бени Ганцем и главой оборонного ведомства еврейского государства Йоавов Галантом.

В письменных заявлениях руководителя пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллера отмечается, что Блинкен говорил с Ганцем и Галантом о "предложениях по обеспечению полного прекращения огня в секторе Газа в качестве составляющей сделки, предусматривающей освобождение всех заложников и увеличение объемов гуманитарной помощи Газе".

"Госсекретарь выразил признательность Израилю за предложение и подчеркнул, что ХАМАС должно согласиться на сделку без промедления", - добавил Миллер.

Блинкен выразил уверенность в том, что "предложение отвечает долгосрочным интересам Израиля в сфере безопасности, в частности дает возможность обеспечить спокойствие на границе Израиля и Ливана, что позволяет израильтянам вернуться в свои дома". Госсекретарь также считает, что реализация предложений "позволила бы обеспечить дальнейшую интеграцию в регионе".

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Версия на азербайджанском языке Blinken: HƏMAS atəşkəs təklifini dərhal qəbul etməlidir

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