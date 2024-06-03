Блинкен: ХАМАС "без промедления" должно согласиться на сделку о прекращении огня

Госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что радикальное палестинское движение ХАМАС должно незамедлительно принять предложение о прекращении огня и освобождении заложников.

Госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что радикальное палестинское движение ХАМАС должно незамедлительно принять предложение о прекращении огня и освобождении заложников.

Как передает Report , об этом руководитель американского внешнеполитического ведомства заявил в телефонных разговорах с министром в чрезвычайном израильском военном кабинете Бени Ганцем и главой оборонного ведомства еврейского государства Йоавов Галантом.

В письменных заявлениях руководителя пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллера отмечается, что Блинкен говорил с Ганцем и Галантом о "предложениях по обеспечению полного прекращения огня в секторе Газа в качестве составляющей сделки, предусматривающей освобождение всех заложников и увеличение объемов гуманитарной помощи Газе".

"Госсекретарь выразил признательность Израилю за предложение и подчеркнул, что ХАМАС должно согласиться на сделку без промедления", - добавил Миллер.

Блинкен выразил уверенность в том, что "предложение отвечает долгосрочным интересам Израиля в сфере безопасности, в частности дает возможность обеспечить спокойствие на границе Израиля и Ливана, что позволяет израильтянам вернуться в свои дома". Госсекретарь также считает, что реализация предложений "позволила бы обеспечить дальнейшую интеграцию в регионе".