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ЕС может ввести новые ограничения против российских СМИ

ЕС может ввести новые ограничения против российских СМИ Европейский союз готов ввести новые ограничения на вещание российских СМИ.
Другие страны
3 июня 2024 г. 07:05
ЕС может ввести новые ограничения против российских СМИ

Европейский союз готов ввести новые ограничения на вещание российских СМИ.

Как передает Report со ссылкой на "Известия", об этом сообщил представитель Еврокомиссии Петер Стано.

Отмечается, что Евросоюз может пойти на такой шаг в ближайшем будущем. При этом Швейцария может не поддержать такую инициативу.

Стано заявил, что ЕС готов рассмотреть вопрос о запрете других СМИ, если государства-члены единогласно согласятся, что такая мера "необходима в отношении конкретных изданий", которые, по мнению Брюсселя, занимаются "пропагандой".

Эксперты считают, что Европарламент противоречит принципам соблюдения свободы слова и пытается зачистить информационное пространство в ЕС.

До этого Евросоюз запретил вещание агентства РИА Новости, газеты "Известия", "Российской газеты" и Voice of Europe на своей территории.

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