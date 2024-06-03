ЕС может ввести новые ограничения против российских СМИ

Европейский союз готов ввести новые ограничения на вещание российских СМИ.
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Отмечается, что Евросоюз может пойти на такой шаг в ближайшем будущем. При этом Швейцария может не поддержать такую инициативу.
Стано заявил, что ЕС готов рассмотреть вопрос о запрете других СМИ, если государства-члены единогласно согласятся, что такая мера "необходима в отношении конкретных изданий", которые, по мнению Брюсселя, занимаются "пропагандой".
Эксперты считают, что Европарламент противоречит принципам соблюдения свободы слова и пытается зачистить информационное пространство в ЕС.
До этого Евросоюз запретил вещание агентства РИА Новости, газеты "Известия", "Российской газеты" и Voice of Europe на своей территории.