В Конгрессе США обсудят действия МУС в отношении Израиля

Американские законодатели намерены на следующей неделе обсудить возможный ответ США на намерение Международного уголовного суда (МУС) выдать ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, а также других представителей израильских властей.

Американские законодатели намерены на следующей неделе обсудить возможный ответ США на намерение Международного уголовного суда (МУС) выдать ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, а также других представителей израильских властей.

Как передает Report , об этом заявил спикер Палаты представителей Конгресса Майк Джонсон (республиканец, от штата Луизиана) в интервью телеканалу Fox News.

"Нам это необходимо сделать, и это нужно осуществить на следующей неделе. Я намереваюсь вынести законопроект на обсуждение", - сказал он.

По словам Джонсона, в настоящее время демократы и республиканцы ведут обсуждение содержания законопроекта.

"Мы полагаем, что важно как республиканцам, так и демократам объединиться и подать сигнал международному сообществу, что злоупотреблениям МУС нельзя дать ход", - отметил Джонсон.