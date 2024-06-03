В Конгрессе США обсудят действия МУС в отношении Израиля

Американские законодатели намерены на следующей неделе обсудить возможный ответ США на намерение Международного уголовного суда (МУС) выдать ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, а также других представителей израильских властей.
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"Нам это необходимо сделать, и это нужно осуществить на следующей неделе. Я намереваюсь вынести законопроект на обсуждение", - сказал он.
По словам Джонсона, в настоящее время демократы и республиканцы ведут обсуждение содержания законопроекта.
"Мы полагаем, что важно как республиканцам, так и демократам объединиться и подать сигнал международному сообществу, что злоупотреблениям МУС нельзя дать ход", - отметил Джонсон.