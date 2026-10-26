МВД Франции: В ходе протестов в выходные арестованы 1,4 тыс. человек

В ходе массовых протестов во Франции в прошедшие выходные правоохранители задержали 1 435 человек.

Как передает Report, об этом сообщают французские медиа со ссылкой на заявление главы МВД страны Лорана Нуньеса.

Свыше 100 человек были задержаны за хранение таких предметов, как ножи, металлические шары, пиротехника и т.д.

Он также сообщил, что 267 сотрудников полиции и жандармов получили ранения, а среди протестующих пострадали 150 человек.

Нуньес отметил, что комендатский час в разных городах страны сохранятся в ближайшее время на фоне продолжающихся протестов.

По данным властей, в протестах против роста стоимости жизни прошли приняли участие более 400 тыс. человек. Для разгона полиция применила слезоточивый газ, шумовые гранаты и водометы.