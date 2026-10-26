Ильхам Алиев Путь к Победе VII Всемирный форум межкультурного диалога Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15
    Ильхам Алиев Путь к Победе VII Всемирный форум межкультурного диалога Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15

    МВД Франции: В ходе протестов в выходные арестованы 1,4 тыс. человек

    Другие страны
    • 26 октября, 2026
    • 13:19
    МВД Франции: В ходе протестов в выходные арестованы 1,4 тыс. человек

    В ходе массовых протестов во Франции в прошедшие выходные правоохранители задержали 1 435 человек.

    Как передает Report, об этом сообщают французские медиа со ссылкой на заявление главы МВД страны Лорана Нуньеса.

    Свыше 100 человек были задержаны за хранение таких предметов, как ножи, металлические шары, пиротехника и т.д.

    Он также сообщил, что 267 сотрудников полиции и жандармов получили ранения, а среди протестующих пострадали 150 человек.

    Нуньес отметил, что комендатский час в разных городах страны сохранятся в ближайшее время на фоне продолжающихся протестов.

    По данным властей, в протестах против роста стоимости жизни прошли приняли участие более 400 тыс. человек. Для разгона полиция применила слезоточивый газ, шумовые гранаты и водометы.

    Лоран Нуньес Акции протеста во Франции
    Fransada həftə sonu etirazlar zamanı 1,4 min nəfər həbs edilib
    44 filmi
    MiniBoss

    Последние новости

    14:18
    Ильхам Алиев принял представителя Управления ООН по вопросам борьбы с терроризмом Александра Зуева
    Внешняя политика
    14:17
    Кая Каллас примет участие в заседании министров обороны группы Е5
    Другие страны
    14:16
    Азербайджан увеличил доходы от экспорта нефти в Италию на 10,4%
    Энергетика
    14:13
    Фото
    Пярвиз Шахбазов: Рост спроса на газ требует наращивания инвестиций в сектор
    Энергетика
    14:10
    Фото
    Ильхам Алиев принял высокого представителя по Альянсу цивилизаций ООН
    Внешняя политика
    14:03
    В Барселоне задержаны 128 человек в ходе протестов, ущерб оценен в €36 тыс.
    Другие страны
    13:55
    Кюршад Зорлу: Саммит ОТГ в Анкаре определит стратегические цели тюркского мира
    Внешняя политика
    13:49
    НПО Азербайджана призвали президента Ирана обеспечить образование на азербайджанском языке
    Внешняя политика
    13:49
    В Британии из-за последствий шторма "Боэло" два человека погибли, двое пострадали
    Другие страны
    Лента новостей