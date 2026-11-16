Санкции Евросоюза против России необходимо постоянно обновлять, поскольку компании, занимающиеся торговлей и транспортировкой российской нефти, регулярно меняются.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом журналистам заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский перед заседанием Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе.

"Санкции - это то, что необходимо постоянно обновлять, поскольку список компаний, которые торгуют нефтью или занимаются ее транспортировкой, постоянно меняется", - сказал он.

По словам Сикорского, многие компании и физические лица, включенные в санкционные списки ЕС, были внесены туда по инициативе Польши.

Главным санкционным ударом по России министр назвал потерю европейского рынка углеводородов, который он охарактеризовал как наиболее прибыльный для Москвы.

"С каждым годом Европа импортирует все меньше российской нефти и газа. Россия продает меньше нефти и за меньшие деньги, что влияет на ее возможности финансировать войну", - отметил Сикорский.

Говоря о поддержке Украины, глава польского МИД подчеркнул, что давление в рамках дипломатических усилий необходимо оказывать на Россию, а не на Украину.

Он также заявил, что Польша продолжает оказывать Киеву поддержку через собственные каналы и участвует в чешской инициативе по поставкам боеприпасов. Решение о возможном новом финансовом взносе Польши в программу PURL пока не принято, однако, по словам министра, это не означает прекращения ее действия.